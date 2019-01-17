Доллар или юань? Когда Азербайджану не понадобится валюта США? Для haqqin.az комментирует Сергей Домнин
Тема создания новой общей валюты стран мира, отказа от доллара периодически всплывает в комментариях экспертов и политиков. К примеру, президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января заявил, что он не против общей валюты с Россией, «но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России». В целом после начала торговых войн в мире, которые, по общему признанию, инициируют США, идея перехода на расчеты в национальной, или наднациональной валюте обсуждается все активнее в рамках Евразийского экономического союза и в целом на постсоветском пространстве.
Сегодня для haqqin.az ситуацию комментирует Сергей Домнин, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Республики Казахстан.
«Обычно о переходе на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле начинают говорить в периоды снижения предсказуемости в мировой экономике, периоды резких колебаний на фондовых рынках. В последнее время мы часто слышим это от представителей стран, у которых возникают политические трения с США – то есть во всех тех случаях, когда у стран и представляемых ими компаний могут возникнуть проблемы из-за использования доллара», - отмечает эксперт.
По словам Сергея Домнина, эти проблемы могут быть политическими, а могут быть финансовыми, например, риск получить убыток на курсовой разнице: «Переход на расчеты в национальных валютах минимизирует валютный риск для торгующих компаний, открывает перед ними какие-то преференции (все зависит от условий валютного регулирования в каждой из стран), однако лишает преимуществ, которые дает свободно конвертируемая валюта. Когда в отношении одной из стран вводят санкции, запрещающие расчеты в долларах, переход на национальные валюты, имею в виду фиатные деньги (необеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления – ред.) или изобретение каких-то заменителей вроде криптовалют, новых цифровых расчетных единиц – вполне обоснованные шаги».
Если говорить о ЕАЭС, то, как отмечает наш собеседник, тренд на повышение доли расчетов в национальных валютах правительствами поддерживается и одобряется, а вот насчет общей электронной валюты есть сомнения.
«Во-первых, не вполне понятно, какие функции будет выполнять электронная валюта, как будет формироваться ее курс, какой объем торговли покроет. Во-вторых, в отношении единой валюты не зафиксирована какая-то четкая согласованная позиция. Однако есть позиция о национальных валютах, которая отражена и в договоре о ЕАЭС: страны развивают свои валюты, а не создают общую. Ну и третий момент – единая валюта, в полном формате или как расчетная единица для взаимной торговли, мало что изменит к лучшему».
Сергей Домнин предлагает разобраться на примере Казахстана и России: «Позиции рубля во взаимной торговле РФ и РК максимально сильны: по данным ЦБ РФ, в рублевых расчетах ведется около 63% торговли, вес тенге – 1-2%, остальное – доллар и евро. Поэтому с точки зрения казахстанских властей, думаю, логичнее усиливать позиции тенге, чем стремиться к созданию какой-либо единицы, курс которой будет рассчитываться в основном от рубля, волатильность курса которого одна из самых высоких среди развивающихся стран».
Что касается увеличения объема расчета в нацвалютах не только между странами СНГ, но и с другими государствами, например, между РФ с Индией и Турцией и т.д., то, как отмечает Сергей Домнин, в случае с Ираном, Турцией и Россией – странами, в отношении которых вводились американские санкции, – больше политики. «При всей их величине у них не настолько емкие внутренние рынки и сложные экономики, чтобы удовлетворять спрос на товары и услуги собственными силами. Это значит, что им требуется торговать с третьими странами, то есть им необходима валютная экспортная выручка – а это доллар».
Между тем ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан обсуждают переход в нацвалюты во взаиморасчетах. Как считает Сергей Домнин, если политическое руководство РФ и Азербайджана задастся такой целью, то полный отказ от использования долларов во взаимной торговле возможен.
Вопрос лишь, какую ценность этот шаг создаст для бизнеса в обеих странах.
«Есть и технические сложности: дефицит торговли с Россией у Азербайджана в последние годы находится на уровне $0,9-1,2 млрд при общем объеме торговли в $2,1 млрд. Валютным свопом можно закрыть, максимум, $600 млн оборота, еще $1 млрд операций проходит с использованием конвертируемых валют – рубля и доллара», - отмечает собеседник.
Казахстанский эксперт указывает, что мир быстро меняется, появляются новые технологии и средства расчета, и в какой-то момент китайский юань может занять место доллара. Но все дело в том, о каком обозримом будущем мы говорим.
«Не решен и, боюсь, в ближайшие 10 лет не будет решен вопрос регулирования новых расчетных единиц. Где будут эмиссионные центры, кто будет регулировать денежное предложение, как будет строиться монетарная политика стран в новых условиях, как будет работать новая мировая финансовая система – на все эти вопросы пока нет ответа.
Это значит, что ныне действующая модель мировой финансовой системы сохранится с некоторыми изменениями, а вместе с ней и сохранится роль доллара как ведущей мировой валюты. Возможно, со временем его позиции ослабнут, а на фоне роста и усложнения китайской экономики укрепится роль юаня. Однако дело не только в экономике, которая стоит за той или иной валютой, а в правилах игры, которые выбирает центробанк, эмиссионный центр и регулятор монетарной политики. Гипотетически, если Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит сосредотачиваться на проблемах американской экономики, перестанет учитывать интересы других стран в принятии тех или иных решений, а, например, китайский Центробанк создаст прозрачные и справедливые правила игры с учетом всех групп интересов, то юань в какой-то момент вполне может занять место доллара», - подчеркнул Сергей Домнин.