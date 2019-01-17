Записал Рамиз Мамедов 01:43

Тема создания новой общей валюты стран мира, отказа от доллара периодически всплывает в комментариях экспертов и политиков. К примеру, президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января заявил, что он не против общей валюты с Россией, «но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России». В целом после начала торговых войн в мире, которые, по общему признанию, инициируют США, идея перехода на расчеты в национальной, или наднациональной валюте обсуждается все активнее в рамках Евразийского экономического союза и в целом на постсоветском пространстве.

Сегодня для haqqin.az ситуацию комментирует Сергей Домнин, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Республики Казахстан. «Обычно о переходе на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле начинают говорить в периоды снижения предсказуемости в мировой экономике, периоды резких колебаний на фондовых рынках. В последнее время мы часто слышим это от представителей стран, у которых возникают политические трения с США – то есть во всех тех случаях, когда у стран и представляемых ими компаний могут возникнуть проблемы из-за использования доллара», - отмечает эксперт. По словам Сергея Домнина, эти проблемы могут быть политическими, а могут быть финансовыми, например, риск получить убыток на курсовой разнице: «Переход на расчеты в национальных валютах минимизирует валютный риск для торгующих компаний, открывает перед ними какие-то преференции (все зависит от условий валютного регулирования в каждой из стран), однако лишает преимуществ, которые дает свободно конвертируемая валюта. Когда в отношении одной из стран вводят санкции, запрещающие расчеты в долларах, переход на национальные валюты, имею в виду фиатные деньги (необеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления – ред.) или изобретение каких-то заменителей вроде криптовалют, новых цифровых расчетных единиц – вполне обоснованные шаги». Если говорить о ЕАЭС, то, как отмечает наш собеседник, тренд на повышение доли расчетов в национальных валютах правительствами поддерживается и одобряется, а вот насчет общей электронной валюты есть сомнения. «Во-первых, не вполне понятно, какие функции будет выполнять электронная валюта, как будет формироваться ее курс, какой объем торговли покроет. Во-вторых, в отношении единой валюты не зафиксирована какая-то четкая согласованная позиция. Однако есть позиция о национальных валютах, которая отражена и в договоре о ЕАЭС: страны развивают свои валюты, а не создают общую. Ну и третий момент – единая валюта, в полном формате или как расчетная единица для взаимной торговли, мало что изменит к лучшему».