Лукашенко: Не нужно бояться присоединения Украины к НАТО

Украина стала для Запада вторым по значимости подарком после того, как развалился Советский Союз, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет российское издание «Взгляд».

«Такого подарка, который мы преподнесли в виде Украины Западу, и прежде всего Америке, и не снилось. Первый подарок – развал Советского Союза. Второй – Украина. Чего сегодня американцев упрекать?» – цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, не нужно бояться возможного присоединения Киева к НАТО.

«На Украине достаточно людей, которые будут в десять раз хуже НАТО. Мы будем молиться когда-то, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят», – подчеркнул белорусский лидер, отметив, что свою позицию на этот счет он уже довел до российских властей.