Мамед Эфендиев 02:03

Рыночные настроения в последнее время сильно меняются: сокращение добычи нефти ОПЕК+ спровоцировало "бычьи" настроения и значительный рост цен на "черное золото". Однако вскоре рост замедлился, более того, наблюдается даже спад. Эксперты связывают это с всплеском добычи сланцевой нефти в США. Это быстро охладило пыл спекулянтов, и цены резко отступили от достигнутых максимумов на фоне опасений об очередном спаде. Противостояние американского сланцевого сектора и ОПЕК остается доминирующим фактором на рынке нефти уже не первый год. Такая динамика - частое изменение цен и настроений - может сохраниться еще довольно долго. В принципе соперничество ОПЕК и сланцевых производителей удерживает безграничный рост нефтяных котировок, оказывая благоприятное воздействие на мировую экономику. Но этот процесс идет болезненно, к тому же на него оказывают большое давление и другие факторы – вплоть до случайных заявлений отдельных политиков.

Все это не мешает экспертам вести расчеты, давать свои прогнозы, делать анализы. И обостряющаяся на мировом рынке борьба сланцевой и традиционной нефти облегчает им работу – резкого повышения цен никто не ожидает. Так, по мнению ряда аналитиков, нефтяной рынок выглядит "в целом сбалансированным в 2019 году", что позволяет рассчитывать на некоторое восстановление котировок с текущих уровней. А в 2020 году они прогнозируют среднюю цену Brent в районе 65 долларов за баррель и WTI - 58 долларов за баррель. Их прогнозы вполне вписываются в границы нефтяных цен в диапазоне от 60 до 75 долларов за баррель Brent, о чем мы ранее писали. Ниже 60-долларовой отметки уменьшается добыча сланцевой нефти и растут цены. К тому же и ОПЕК в таком случае прибегает к ограничительным мерам, которые приносят свои плоды, создавая баланс между спросом и предложением. А выше – растет добыча сланцевой нефти, что влечет за собой снижение цен. То есть, в любом случае, сланцевая нефть выступает в этакой роли мальчиша-плохиша, мешающего традиционной и не дающего опековцам верно спланировать хотя бы среднесрочную программу (о долгосрочной и говорить нечего) деятельности. Обратим внимание на такую деталь. Многие эксперты, говоря о нефтяных котировках, упоминают в основном ОПЕК вместе с примкнувшими к ней в последние годы странами. При этом несколько в стороне остаются США, которые играют все большую роль на мировом нефтяном рынке. Об этом свидетельствуют и последние сообщения: США обновили очередной рекорд по добыче, нарастив ее за прошедшую неделю еще на 200 тысяч баррелей в сутки - до почти 12 млн баррелей. Вашингтон играет все более важную роль на мировом рынке, заставляя ОПЕК постепенно сдавать позиции. Сегодня это уже вполне четко осознают не только в ОПЕК, но и другие участники рынка, которые вынуждены вносить соответствующие коррективы в свои планы.

При этом стоит особо подчеркнуть, что бурный рост добычи в США ныне проходит практически без увеличения количества буровых установок, как это наблюдалось ранее. Если помнит читатель, ранее мы говорили о постоянном росте числа буровых установок, что и приводило к росту объема добычи. Но это количество уже достаточно давно остается стабильным, что говорит о повышении производительности и эффективности работы нефтяников. Иначе никак не объяснить такой факт - за прошлый год американские нефтедобывающие компании нарастили производство на 1,8 млн баррелей в сутки. Да, вспомним, как еще в прошлом году американские нефтяники обогнали по объемам добычи Саудовскую Аравию. Россия, как показывает сложившаяся на рынке тенденция, также вскоре уступит пальму первенства. Оставаясь долгое время в плену своей нефтяной политики, сегодня США очень четко следуют своей стратегии и шаг за шагом продвигаются к позиции мирового лидера на рынке нефти. Смягчение этой политики, начавшееся при президенте Бараке Обаме, при Дональде Трампе получило особый размах. Последний обещал вывести этот сектор экономики в лидеры и уделить ему отдельное внимание. И он, по сути, осуществил дерегуляцию энергетического сектора, сегодня страна производит гораздо больше нефти, чем когда-либо. А цены на топливо в стране при этом находятся на относительно низком уровне. Очевидно, в будущем Вашингтон будет играть еще более важную роль на мировом рынке, что необходимо учитывать. Еще одна опасность американской нефти для ОПЕК заключается в том, что макроэкономика уже не влияет на рынок нефти в той степени, как раньше. Сейчас на первый план выходят решения политических деятелей и монетарных властей, чем умело пользуется Вашингтон, используя свою позицию мирового лидера. И если о влиянии курса доллара на нефтяные котировки мы писали давно, то реакцию рынка на самые незначительные заметки американского президента можно было наблюдать в течение прошлого года. Подобных прецедентов до сих пор не было. И что интересно, при этом инвестиционная активность отрасли планомерно снижается. Все это позволило Минэнерго США в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей (STEO) отметить, что американские нефтяники будут и дальше увеличивать добычу ускоренными темпами, а ОПЕК будет соответственно терять свою долю. По прогнозам министерства, в этом году добыча нефти в стране вырастет еще на 1,5 млн баррелей в сутки, что уже сделает Штаты мировым лидером и в этой отрасли. Россия, у которой нефтяные запасы истощаются параллельно с уменьшением инвестиций в эту сферу, никак не сможет конкурировать с США. Пока такая возможность остается лишь у саудитов, но при низких нефтяных ценах и они долго не смогут конкурировать с Вашингтоном.