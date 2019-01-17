Степан Даниелян: «Пашинян принципиально говорит «Карабах», а не «Арцах»

«Предвыборный тезис Пашиняна по данному вопросу заключался в том, что Ереван не будет вести переговоров от имени карабахцев, - приводит запись Даниеляна в фейсбуке panorama.am. - Многие избиратели сделали свой выбор с учетом данного тезиса.

Теперь министры иностранных дел Армении и Азербайджана продолжают переговоры – обсуждают карабахскую проблему. Что обсуждают, непонятно. Если выяснится, что обсуждается вопрос статуса Нагорного Карабаха, это означает, что правящая сила перед выборами обманула избирателей.

Если действующие власти поменяют свою позицию по карабахской проблеме, то должны состояться внеочередные парламентские выборы, во время которых они должны выступить с этим новым тезисом. Выйти из ситуации посредством референдума не получится, это не тот вопрос».

Аналитик указывает, что карабахская тема по своему значению отличается от многочисленных других невыполненных обещаний, касающихся Избирательного кодекса, закона о партиях, изменений в Конституции, выхода из ЕАЭС, накопительной пенсионной системы, наполнения бюджета за счет возврата награбленных средств и т.д.