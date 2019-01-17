Партия Саргсяна: «Мы видим надежды Ильхама Алиева и Эльмара Мамедъярова»

Республиканская партия Армении под руководством экс-президента Сержа Саргсяна провела сегодня заседание. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, на заседании обсуждались внутрипартийные задачи и организационные вопросы, а также вопросы внешней политики Армении.

По словам Шармазанова, у РПА "есть озабоченность по Карабаху и внешней политике в целом... мы обеспокоены некоторыми шагами властей". В частности озабоченность вызывают встречи глав МИД Азербайджана и Армении, о деталях которых не сообщается.

"Мы видим, что и Ильхам Алиев, и Эльмар Мамедъяров связывают какие-то надежды с переговорами. Нам очень интересно, что это за надежды. Власти Армении, в свою очередь, не дают конкретной оценки. В результате неопытности армянских властей Армения теряет свои позиции в переговорном процессе", - заявил Шармазанов.

По мнению пресс-секретаря экс-правящей партии Армении, нынешние власти не исходят из национальных и государственных интересов страны: "Во всех сферах наблюдаем спад, а в исполнительной и законодательной власти допущены ошибки".