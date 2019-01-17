Страшный взрыв в Мексике убил 20 человек фото; видео
Как минимум 20 жизней унесла техногенная авария в Мексике. Люди погибли из-за того, что сделали врезку на нефтяном трубопроводе, что привело к взрыву.
Инцидент произошел в штате Идальго. Еще 71 человек пострадал.
Идет расследование точных причин случившегося, заявили власти.
Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN— El Universal (@El_Universal_Mx) 19 Ocak 2019