Как минимум 20 жизней унесла техногенная авария в Мексике. Люди погибли из-за того, что сделали врезку на нефтяном трубопроводе, что привело к взрыву.

Инцидент произошел в штате Идальго. Еще 71 человек пострадал.

Идет расследование точных причин случившегося, заявили власти.