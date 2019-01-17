Болгария экстрадировала в США хакера из России

В США выдан еще один россиянин. Американская Фемида будет судить Александра Жукова за интернет-мошенничество.

Жуков, известный как Nastra, проживал в Петербурге и был задержан в Болгарии. В Америке его отправили под стражу в один из СИЗО Нью-Йорка.

«В ближайшее время сотрудники консульства в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме», — заявили российские дипломаты.

Вашингтон поздней осенью прошлого года предъявил мужчине обвинения в мошенничестве с рекламой в Сети на $7 млн.

Задержания по делу также были проведены в Эстонии и Малайзии. Там были арестованы граждане Казахстана Евгений Тимченко и Сергей Овсяников. Еще несколько россиян: Бориса Тимохина, Дмитрия Новикова, Александра Исаева и Михаила Андреева власти США разыскивают.