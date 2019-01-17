Tesla намерена уволить тысячи сотрудников
Компания Tesla намерена уволить более трех тысяч сотрудников, или 7% персонала. Об этом сообщает «Би-би-си».
Уточняется, что это решение было принято после самого сложного года в истории предприятия.
«Другого пути нет», — написал в обращении основатель компании Илон Маск.
Он добавил, что организовать производство автомобилей по новым технологиям, затраты на которое были бы сопоставимы с изготовлением обычных машин, очень сложно. Маск подчеркнул, что повышение конкурентоспособности и производительности имеет критическое значение для компании.