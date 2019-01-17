Российских автолюбителей поразил уникальный кабриолет, собранный в Азербайджане. По информации российских СМИ, автомобиль был собран в одном из гаражей города Сумгайыт в 1978 году.

В основу владелец заложил сваренную раму и двигатель от автомобиля ZAZ 966 B, "Запорожец". Расположение его было точно таким же, в задней части. Подвеска и некоторые агрегаты также от украинского автомобиля. Колеса взяли от Жигулей, а лобовое стекло от Москвич-407. Передняя часть оснащалась деталями Москвич-412.

Детали кузова производились из стеклопластика, эпоксидной смолы, стеклоткани, мешковины, отходов стекловаты и алебастра. Каждая деталь имеет три слоя. Изначально был изготовлен макет, по которому и строили, в соответствии с масштабом 1:5.

В настоящее время на автомобиле появились потертости, ржавчина и царапины, в некоторых местах потрескалась краска. Владелец продает уникальный и единственный в мире кабриолет за 7 млн рублей.