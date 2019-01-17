В Воронеже изъяли тонны некачественного печенья, предназначенные для Азербайджана

В Воронеже суд признал более 9 т печенья «Юбилей» контрафактной продукцией, пишут российские СМИ. Производитель печенья, крекеров и готовых завтраков экспортировал товары в Абхазию, Азербайджан и Таджикистан.

На упаковках и на самом изделии размещалось словесное обозначение «Юбилей», сходное до степени смешения с товарным знаком «Наш юбилей», который зарегистрирован в Федеральной службе интеллектуальной собственности на товар 30 класса Международной классификации товаров и услуг – «Кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, мучные изделия кондитерские». Сведения о правомерности использования товарного знака «Наш юбилей» не представили.