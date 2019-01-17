В Воронеже изъяли тонны некачественного печенья, предназначенные для Азербайджана
В Воронеже суд признал более 9 т печенья «Юбилей» контрафактной продукцией, пишут российские СМИ. Производитель печенья, крекеров и готовых завтраков экспортировал товары в Абхазию, Азербайджан и Таджикистан.
На упаковках и на самом изделии размещалось словесное обозначение «Юбилей», сходное до степени смешения с товарным знаком «Наш юбилей», который зарегистрирован в Федеральной службе интеллектуальной собственности на товар 30 класса Международной классификации товаров и услуг – «Кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, мучные изделия кондитерские». Сведения о правомерности использования товарного знака «Наш юбилей» не представили.
Законный правообладатель подтвердил отсутствие у производителя разрешения на использование товарного знака. Специалист экспертно-криминалистической службы подчеркнул: словесное обозначение «Юбилей», размещенное на самом печенье и его упаковке, является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Наш юбилей».
Воронежская таможня обратилась в суд с заявлением о привлечении лица к ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака) и признании выявленного товара контрафактным. Суд признал организацию виновной. Производитель печенья выплатит штраф.
Организация также экспортировала 250 кг крекера «Нежный». Товарный знак зарегистрирован в Федеральной службе интеллектуальной собственности. Декларант не представил документов на правомерность его использования. Суд вынес предупреждение за незаконное использование товарного знака.