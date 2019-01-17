Эйнулла Фатуллаев 12:05

Азербайджан, конечно же, не является членом Евросоюза. Впрочем, правительство Азербайджана и не рассматривает ни в близкой, ни в долгосрочной перспективе интеграцию с ЕС, ограничившись равноудаленным стратегическим партнерством. С другой стороны, и Евросоюз не готов в ближайшие десятилетия принять Азербайджан во всеобщую европейскую семью. И не только Азербайджан, но и прочие постсоветские страны, объявившие курс на интеграцию с Брюсселем своей приоритетной национальной задачей. А политическая повестка Азербайджана с ЕС предполагает всего лишь взаимосвязь в геоэкономике и гуманитарной сфере. Одним словом, Азербайджан обозначил красную черту в отношениях с ЕС – никакой политики, тем более прав человека. Но Европарламент - одна из главных международных платформ, уделяющих первостепенное внимание внутренней политике Азербайджана. За последние десять лет Европарламент принял аж десять (!!!) критических резолюций с осуждением политики правительства Азербайджана. Ничего не скажешь, завидное постоянство!

Европарламент верит слезам Намедни Европарламент принял еще одну жесткую по содержанию и вызывающую по форме резолюцию, подвергнув остракизму правительство Азербайджана. Формальным поводом для нового декларативного демарша стало нашумевшее дело блогера Мехмана Гусейнова. При этом европарламентарии в излюбленной манере исказили реальную действительность. Законодательный орган ЕС сосредоточил свое внимание на «голодовке» блогера, хотя абсолютное большинство, включая самого Мехмана, знают, что никакой акции голодовки нет и в помине. Несмотря на фейковые вбросы в фейсбук об ухудшении здоровья блогера и неформальные запреты на встречи с адвокатами, все скоро поняли, что Мехман Гусейнов доступен большей части правозащитников и европейских дипломатов.

Однако с легкой руки внутренней оппозиции и соросовских институтов извне, о чем мы неоднократно писали, запущенный пропагандистский маховик продолжал манипулировать общественным мнением. А тем временем блогер Мехман Гусейнов встречался с адвокатом, своим отцом, европейскими дипломатами, омбудсменом, и вскоре все поняли, что жизни блогера ничто не угрожает. Однако Европарламент принял за основу не реальное положение дел, а вымышленный сюжет об умирающем на тюремных нарах, исхудавшем и забитом блогере. Еще несколько лет назад Азербайджан на законодательном уровне прервал отношения с Европарламентом, приостановив свое членство в Парламентской ассамблее Евронест. Официальный Баку пересмотрел свое решение лишь после приезда в Баку группы европарламентариев, настойчиво просивших руководство страны вернуть азербайджанских депутатов в Евронест. И Азербайджан вернулся, вняв просьбам, а не языку шантажа и угроз. И вот на сей раз европарламентарии, не разобравшись в особых политических пристрастиях своих ангажированных коллег - соросовского агента влияния Ребекки Хармс и проармянского депутата Яромира Штетины (за незаконное посещение Карабаха в отношении Штетины в Баку возбуждено уголовное дело), отклонили азербайджанскую версию событий, заявив об угрозе жизни блогера Мехмана Гусейнова.

К слову заметим, неужели история мнимой голодовки М.Гусейнова пострашнее зверского убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи?! Так ведь европарламентарии не остановили своего внимания на этом главном событии ушедшего года и даже не задумались о принятии специальной резолюции. А вот осужденный, но здоровый блогер М.Гусейнов оказался куда более значимой персоной в судьбах мира. Голубая мечта евродепутата Между делом отдельный 9-й пункт резолюции посвятили и проблеме «преследования» сексуальных меньшинств в Азербайджане. Самая любопытная жареная деталь – на этом же пленарном заседании Европарламент принял специальную резолюцию по Судану. Но почему-то ни в проекте, ни в самой резолюции европейские депутаты словом не обмолвились о притеснении геев в этой восточноафриканской стране. Спрашивается, почему каждый раз при обсуждении проблем внутренней политики Азербайджана Европарламент сосредотачивает свое внимание на секс-меньшинствах?! И какая взаимосвязь между политическими свободами и правами геев и лесбиянок?! И какое отношение к проблеме обществоведения в Азербайджане имеют секс-меньшинства? Евроизвращенцы так и не могут понять, насколько значимы национальные традиции и менталитет для азербайджанцев. Ведь это же разные миры, и с нашей точки зрения гей-депутат – это извращенец, который марает наши ценности… Ага, и ты нашел юриста? (как в старом советском анекдоте) В своей резолюции Европарламент, кроме всего прочего, призвал азербайджанские власти отказаться от соблюдения своих обязательств по Европейской конвенции по правам человека, требуя ввести правовую практику, отсутствующую даже в странах Европейского союза. В то время как блогер Мехман Гусейнов отбывает наказание за совершение уголовного преступления, европарламентарии осудили изменения в Гражданско-процессуальном и Административно-процессуальном кодексах, согласно которым только члены Коллегии адвокатов могут представлять стороны в судах. Соответственно, в резолюции содержится и такое требование: разрешить всем юристам представлять стороны в судах на основании нотариально заверенной доверенности. И здесь возникают противоречивые вопросы. Во-первых, какое отношение к делу блогера М.Гусейнова имеет представительство граждан в гражданских и административных делах? Во-вторых, знают ли европейские депутаты, что право на защиту в суде является неотъемлемым положением 6-й статьи Европейской конвенции?! Согласно положениям Конвенции и прецедентному праву Европейского суда, государства несут обязательства по обеспечению индивидуумов качественной квалифицированной правовой защитой, а ограничение представительства в судах членами Коллегии адвокатов – одна из гарантий подобной защиты. Именно этим принципом руководствовались азербайджанские законодатели при внесении изменений в соответствующие акты. Ангажированным депутатам Европарламента следовало бы знать, что подобная практика существует во многих европейских странах, и никто не задумывался об ее отмене. Неужели снова включили право на двойные стандарты?! Впрочем, это главные вопросы, поднятые в резолюции. Все остальное - второстепенно и не столь важно... Коньячком залакируй! Удивительно, но, принимая одну резолюцию за другой против Азербайджана, Европарламент ни разу не вынес на суд избранников народов Европы дореволюционную ситуацию в Армении. Об этом довольно подробно говорил президент Ильхам Алиев во время своего недавнего выступления. Президент в своем риторическом обращении к Европарламенту задался вполне справедливым вопросом – почему международные организации, в частности Европарламент, ни разу не выразили своего беспристрастного и справедливого отношения к правлению криминальной и кровожадной хунты Сержа Саргсяна?! Ведь все выборы в Армении, которые находили положительные отзывы в Европарламенте, проходили в условиях тотальной фальсификации и массовых подтасовок!