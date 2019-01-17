В Украине рассказали, как к ним попадает российская нефть

Стало известно, как в Украину попадает нефть из России. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что у страны своей нефти нет.

«Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая абсолютно, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — заявил Тука.

По словам чиновника, Киев может вместо этого закупать европейскую нефть, но государство вряд ли может себе это позволить.