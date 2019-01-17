Foreign Policy: У России есть оружие опаснее ядерного

Риск, как поясняется, в том, что в случае прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРМСД) России не нужно будет наращивать ядерный потенциал — достаточно размещения высокоточных ракетных установок.

Вашингтон обвиняет российское руководство в несоблюдении соглашения о РСМД от 1987 года. В Москве с этим категорически не согласны. Противостояние до того накалилось, что США могут покинуть договор раньше чем через месяц.