Саркисян сформировал команду министров для Пашиняна
Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении ряда министров, передают армянские СМИ.
Так, министром обороны переназначен Давид Тоноян, министром иностранных дел – Зограб Мнацаканян, главой МЧС – Феликс Цолакян.
Араик Арутюнян переназначен министром образования и науки, Арсен Торосян – министром здравоохранения, Артак Зейналян – министром юстиции, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Эрик Григорян – министром охраны природы.
Акоп Аршакян переназначен на должность министра транспорта, связи и информационных технологий, Тигран Хачатрян – министра экономического развития и инвестиций, Атом Джанджугазян – министра финансов.