В Баку начался митинг оппозиции Обновлено 15:29

На стадионе «Мехсул» в Ясамальском районе начался митинг оппозиции.

Здесь звучат патриотические песни, пока люди продолжают прибывать на стадион.

Собравшаяся маленькая группа участников акции скандирует лозунг «Свободу Мехману Гусейнову».

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Оппозиционный НацСовет собирает в Баку митинг в защиту арестованного блогера Мехмана Гусейнова.

Ранее Исполнительная власть столицы санкционировала акцию. Митинг начнется в 15:00 на стадионе "Мехсул" в Ясамальском районе.

Ожидается, что в акции примут участие члены ПНФА, «Мусават» и ряда других оппозиционных партий.

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