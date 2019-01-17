В Баку начался митинг оппозиции Обновлено 15:29
На стадионе «Мехсул» в Ясамальском районе начался митинг оппозиции.
Здесь звучат патриотические песни, пока люди продолжают прибывать на стадион.
Собравшаяся маленькая группа участников акции скандирует лозунг «Свободу Мехману Гусейнову».
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Оппозиционный НацСовет собирает в Баку митинг в защиту арестованного блогера Мехмана Гусейнова.
Ранее Исполнительная власть столицы санкционировала акцию. Митинг начнется в 15:00 на стадионе "Мехсул" в Ясамальском районе.
Ожидается, что в акции примут участие члены ПНФА, «Мусават» и ряда других оппозиционных партий.