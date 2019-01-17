В Израиле откроется новый аэропорт
21-го января в израильской долине Тимна, недалеко от города Эйлата откроется новый международный аэропорт имени Илана и Асафа Рамон, передает Новости Израиля.
В строительство и оборудование аэропорта, который будет принимать 4,25 млн пассажиров в год, было вложено 1,7 млрд шекелей (около 486 млн долларов).
Аэропорт был спроектирован архитектурной компанией Amir Mann / Ami Shinar Architects & planners Ltd. По словам руководителей фирмы, «Рамон» — единственный в Израиле и один из считанных в мире аэропортов, построенных на совершенно голом месте — без существовавших здесь ранее инфраструктур.
Первые коммерческие полеты будут внутренними: вечером 4 февраля здесь совершат посадку два рейса авиакомпаний Arkia и Israir. Международные полеты начнутся только в период осенних праздников — в сентябре-октябре.
Аэропорт был задуман как замена маленького аэропорта, расположенного в центре Эйлата и аэропорта «Увда», принимающего в настоящее время европейские «лоу-косты». Однако его технические данные были изменены с тем, чтобы он мог принимать самолеты всех размеров, в том числе трансатлантические и широкофюзеляжные лайнеры, в том числе «Боинг-787» (Дримлайнер). Для этого взлетно-посадочная полоса была увеличена до 3,6 км (это больше, чем, к примеру, в Вашингтоне, Киеве, Торонто, Барселоне или Аммане). Площадь парковки самолетов была увеличена и сможет принимать 60, вместо запланированных первоначально 30 самолетов.