В Израиле откроется новый аэропорт

21-го января в израильской долине Тимна, недалеко от города Эйлата откроется новый международный аэропорт имени Илана и Асафа Рамон, передает Новости Израиля.

В строительство и оборудование аэропорта, который будет принимать 4,25 млн пассажиров в год, было вложено 1,7 млрд шекелей (около 486 млн долларов).

Аэропорт был спроектирован архитектурной компанией Amir Mann / Ami Shinar Architects & planners Ltd. По словам руководителей фирмы, «Рамон» — единственный в Израиле и один из считанных в мире аэропортов, построенных на совершенно голом месте — без существовавших здесь ранее инфраструктур.