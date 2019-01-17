Начальник Генштаба рассказал о наступлении азербайджанской армии до Мадагиза

Апрельская контрнаступательная операция в очередной раз продемонстрировала успешность реформ, проведенных в Вооруженных силах Азербайджана. Основной целью нашей армии в этой операции было уничтожение огневых позиций и точек армянских вооруженных соединений, расположенных вблизи линии соприкосновения войск, которые целенаправленно обстреливали населенные пункты Азербайджана. Об этом в интервью журналу «Милли Меджлис» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддин Садыгов.

По его словам, азербайджанская армия старалась обеспечить безопасность мирного населения и добилась своей цели.

«Враг, обстреливающий мирное население, был не только уничтожен, но также выбит с высот и позиций, дающих боевое превосходство. Без широкомасштабного участия войск мы добились освобождения свыше 2000 га территории, а также взяли под оперативный контроль большую часть территории и дорог в направлении Агдере-Мадагиз и Горадиз-Джабраил», - сказал он.

По словам начальника Генштаба, в 2018 году азербайджанская армия в очередной раз продемонстрировала героизм и освободила 11 тысяч га земель Нахчывана, оккупированных армянами.

«Был проведен большой объем разведывательных и инженерных работ. Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом. Мы освободили стратегические высоты, позволяющие контролировать важные коммуникационные маршруты противника. Эта операция в очередной раз доказала, что азербайджанская армия сильна и способна решить любые поставленные перед ней задачи», - сказал он.

Наджмеддин Садыгов добавил, что за последние годы в Азербайджане были созданы свыше 20 военных заводов.

«Эти заводы выпускают 1200 наименований военной продукции, которой оснащается наша армия. Кроме того, мы экспортируем продукцию военного значения в более чем десять стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы. Объем экспортируемой продукции растет из года в год», - сказал он.