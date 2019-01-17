«Сабах» обыграл венгерский клуб Три матча в Анталье; обновлено
Футбольный клуб «Сабах» одержал свою вторую победу на сборах в Анталье.
Подопечные Эльшада Ахмедова обыграли венгерский МТК со счетом 3:1. Вадим Абдуллаев открыл счет на 25-й минуте, Марко Девич спустя пять минут забил второй гол, а Джавид Имамвердиев на 90-й минуте при счете 2:1 поставил точку в матче.
В матче «Сабаил» - «Цюрих» пока со счетом 1:0 ведет азербайджанская команда. На 37-й минуте забил Агабала Рамазанов.
* * * 16:32
В эти дни все восемь азербайджанских футбольных клубов находятся на сборах в Анталье, где проводят контрольные матчи.
Сегодня играют сразу три наши команды. «Сабах», занимающий 4-е место в текущем чемпионате Азербайджана, в 16:00 по бакинскому времени начал матч против венгерского МТК – шестой команды венгерского чемпионата. В первых двух матчах на сборах в Анталье «Сабах» обыграл турецкий «Эскишехирспор» (1:0) и сыграл вничью с казахстанским «Тоболом» (2:2).
Самый серьезный соперник у третьей команды нашей лиги – «Сабаила». Подопечные Автандила Гаджиева сыграют со швейцарским «Цюрихом», который вышел в 1/16 финала нынешней Лиги Европы. Эта встреча начнется в 17:00. Ранее «Сабаил» одолел венгерский «Аквитал» - 3:2.
Наконец, в 18:00 на свою вторую игру выйдет чемпион Азербайджана «Карабах». Команда Гурбана Гурбанова, проигравшая в первом матче венгерскому «Уйпешту» (0:1), встретится с чешским «Богемиансом» - 13-й командой Чехии на данный момент.
Сегодня должен был сыграть и шестой клуб азербайджанской Премьер-лиги «Сумгаит». Однако матч против боснийского «Челика», который должен был начаться в 16:30, не состоялся из-за того, что соперники в последний момент отказались от игры и покинули арену. В первом матче «Сумгаит» сыграл 1:1 с казахстанским «Жетису».