Футбольный клуб «Сабах» одержал свою вторую победу на сборах в Анталье.

Подопечные Эльшада Ахмедова обыграли венгерский МТК со счетом 3:1. Вадим Абдуллаев открыл счет на 25-й минуте, Марко Девич спустя пять минут забил второй гол, а Джавид Имамвердиев на 90-й минуте при счете 2:1 поставил точку в матче.

В матче «Сабаил» - «Цюрих» пока со счетом 1:0 ведет азербайджанская команда. На 37-й минуте забил Агабала Рамазанов.

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В эти дни все восемь азербайджанских футбольных клубов находятся на сборах в Анталье, где проводят контрольные матчи.