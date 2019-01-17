Сына президента Бразилии заподозрили в отмывании денег

Финансовые органы Бразилии выявили подозрительное движение средств на счету сына президента страны Флавиу Болсонару в 2017 году.

В распоряжении телеканала оказался отчет Совета по контролю за финансовой деятельностью Бразилии, ведомства, занимающегося борьбой с отмыванием денег. Как отмечается, речь идет о периоде с июня по июль 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Globo.

Согласно отчету, за пять дней на счет избранного сенатора Флавиу Болсонару поступило 48 платежей, каждый по 2 тысячи реалов (около 500 долларов). Всего за это время на счет было зачислено 96 тысяч реалов (порядка 26 тысяч долларов).

Деньги поступали через банкоматы, которые находятся в здании Законодательного собрания Рио-де-Жанейро. Как отмечается, совету не удалось определить, кто именно клал наличные на счет.

Совет по контролю за финансовой деятельностью счел подозрительным тот факт, что пополнение счета осуществлялось по частям. Как отмечается, речь может идти о попытке скрыть источник средств.