The Wall Street Journal, указывая на отсутствие некоторых европейских стран на предстоящем саммите в Варшаве, Польша, со ссылкой на европейских дипломатов, сообщили, что ЕС не присоединится к антииранской коалиции, передает ИРНА.

По верисии источника, некоторые европейские дипломаты считают, что выбор одного из членов Европейского союза для проведеия двухдневного антииранского саммита в Варшаве 13 и 14 февраля направлен на то, чтобы разделить ЕС по вопросу Ирана.

Ранее, в связи с этим, один из пресс-секретарей Европейского союза в четверг в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Лондоне заявил, что "мы знаем о ближневосточной мирной конференции, но, учитывая, что Могерини находится в путешествии в эти дни, вряд ли она будет присутствовать на конференции."

"ЕС пока не ясно, какие горизонты для Ближнего Востока будут продвигаться на варшавском саммите. Существует большая неопределенность в отношении участия многих стран - членов ЕС на уровне министров", говорится в репортаже.