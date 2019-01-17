Facebook разрабатывает сервис для просмотра шуток
Сотрудники соцсети Facebook разрабатывают сервис, с помощью которого пользователи смогут просматривать видеозаписи и анимацию с популярными в интернете шутками, передает TechCrunch.
По сведениям его источников, работа над данным проектом продолжается уже несколько месяцев. В настоящее время сервис находится на стадии закрытого тестирования, в котором принимают участие около сотни учащихся старших классов. Они, с согласия родителей, подписали документы, обязующие их не раскрывать информацию о данном продукте.