«Правый сектор» пообещал воевать за Лукашенко

Украинское праворадикальное движение «Правый сектор» (ПС), запрещенное в России, при необходимости готово оказать добровольческую военную поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

В движении считают, что Лукашенко вскоре предстоит выбрать, останется ли его страна в рамках Союзного государства с Россией или выйдет из этого соглашения. В случае расторжения договора ПС обещает поддержать белорусского лидера и «всеми доступными методами» лоббировать предоставление Минску помощи как в Украине, так и за рубежом.

Отмечается, что организация считает своим долгом «помочь белорусской нации в ее историческом стремлении к независимости».

За последние недели Лукашенко в своих публичных выступлениях несколько раз затрагивал тему независимости Беларуси. Так, 15 января он заявил, что в ближайшие годы суверенитету республики будут угрожать «и слева, и справа, и на западе, и на востоке», а незадолго до этого предупредил, что независимость страны вскоре будет опробована «на зуб».