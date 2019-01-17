Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
Перед заседанием Нагатинского суда Москвы Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила журналистам, что просит прощения у предпринимателя Олега Дерипаски, передает "Лента.ру".
«Никаких записей об Олеге Дерипаске больше не будет, я компрометировать его больше не буду. Мне хватит», — заявила она со скамьи подсудимых. По мнению Вашукевич, некие люди воспользовались ее книгой, чтобы свести счеты с предпринимателем, за что она извинилась перед ним.
По словам Вашукевич, уголовные дела в отношении нее сфабрикованы, причем одновременно в Таиланде, Российской Федерации, Беларуси и в Европе