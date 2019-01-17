Первая победа Теймура Раджабова в Вейк-ан-Зее

Сегодня в 7-м туре шахматного супертурнира Tata Steel Chess в голландском Вейк-ан-Зее азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов одержал свою первую победу.

Белыми фигурами он обыграл индийского шахматиста Видита Сантоша Гуджрати.

Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

На данный момент у Раджабова 4 очка, и он занимает 4-е место. У Шахрияра 3 очка. Он располагается на 8-й позиции. Однако 7-й тур пока не завершился, и азербайджанские шахматисты еще могут опуститься в турнирной таблице.

Всего в турнире участвуют 14 шахматистов, которые проведут по 13 партий по однокруговой системе. Соревнование завершится 27 января.