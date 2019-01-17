Трамп написал Пашиняну о мирном урегулировании карабахского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил поздравительное письмо Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра республики, в котором выразил поддержку "процветающей, демократической и живущей в мире с соседями Армении". Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы правительства страны.

"Уважаемый господин премьер-министр, поздравляю вас с назначением на пост главы правительства и успехом вашего блока на парламентских выборах в декабре 2018 года. США поддерживают процветающую, демократическую и живущую в мире с соседями Армению. Вместе мы сможем добиться прогресса в наших усилиях по углублению торгово-экономических связей, в борьбе за укрепление международной безопасности, а также с коррупцией", - написал Трамп.

Также Трамп выразил надежду на то, что этой работе будет способствовать мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян 14 января был назначен на пост премьер-министра президентом страны Арменом Саркисяном. По итогам состоявшихся 9 декабря внеочередных выборов в парламент блок Пашиняна получил 88 мандатов из 132.