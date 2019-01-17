В центр Киева стянули силовиков

На улице Крещатик в центре Киева усилена охрана правопорядка из-за анонсированной националистами акции по случаю годовщины столкновений в 2014 году. Об этом сообщает УНН.

По данным агентства, на место прибыли автозаки, автомобили полиции. Также на Крещатике находятся представители организации «Красный крест».

Уточняется, что надзор на центральной улице Киева усилен из-за акции, которую анонсировали националистические организации в честь событий 2014 года, когда на Майдане независимости происходили столкновения.