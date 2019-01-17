Королеву Великобритании уличили в нарушении закона

Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности. Как сообщает The Daily Mail, в таком виде ее сфотографировали через день после того, как ее супруг — принц Филипп — перевернулся на внедорожнике.

В комментариях под материалом пользователи напомнили, что езда без пристегнутого ремня безопасности в Великобритании считается нарушением закона. За это полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов.

Засудить монарха не получится: Елизавета II обладает полным иммунитетом к судебному преследованию. Поскольку обвинение обычно предъявляется от имени самой королевы, против нее не может быть возбуждено уголовное дело, она не может выступать в суде и быть свидетелем.