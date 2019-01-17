Трамп рассказал о своих достижениях

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова политика Ньюта Гингрича о своём сходстве с президентом Соединённых Штатов Авраамом Линкольном, а также рассказал о достигнутых им успехах. Об этом он сообщил в своём Twitter, передает RT.

Гингрич, по словам Трампа, заявил, что средства массовой информации никогда не относились так несправедливо к какому-либо американскому президенту со времён Линкольна, как к действующему лидеру.

«С другой стороны, не было другого такого лидера, которому удалось бы достичь большего за первые два года президентства!» — написал он.