Япония согласилась обсудить переименование Японского моря

Власти Японии готовы провести переговоры с КНДР и Южной Кореей по поводу переименования Японского моря.

Как пишет газета «Санкэй симбун», встреча должна состояться весной.

Ранее Международная гидрографическая организация призвала все стороны достичь компромисса по этому вопросу. В 2020 году Токио, Сеул и Пхеньян отчитаются о результатах консультаций.

Южная Корея называет Японское море Восточным морем. В 1990-х обе Кореи требовали от Токио изменить название моря, которые они считают «навязанным японскими колониалистами». В свою очередь Япония настаивает, что наименование моря утвердили еще в ХIХ веке европейские картографы.