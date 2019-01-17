В Польше задержали российского «вора в законе»

Криминальный авторитет Роман Кащаев, известный в криминальных кругах как Рома Краснодарский, задержан в Польше по запросу МВД России. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что Кащаев находился на территории Польши по поддельным документам. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Россию, где ему заочно было предъявлено обвинение по ч.4 статьи 210 УК «Организация преступного сообщества, совершенная лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

Агентство отмечает, что Кащаев был ближайшим подельником Аслана Усояна по кличке «Дед Хасан» до его убийства в 2013 году.