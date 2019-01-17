Эсминец США вошел в Черное море

Силы российского Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем США «Дональд Кук», который вошел в воды Черного моря вечером 19 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Сообщается, что за американским эсминцем наблюдает сторожевой корабль «Пытливый». Также следить за "Дональдом Куком" будут с помощью электронных и технических средств.

В Центре уточнили, что миноносец ВМФ США вошел в Черное море в 20.50. Согласно международной конвенции Монтре, его пребывание в черноморской акватории не должно превышать 21 часа.