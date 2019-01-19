Из Махачкалы до границы с Азербайджаном запустят электричку

Из Махачкалы и до границы с Азербайджаном будет ходить электричка. Ранее до границы можно было добраться на поезде только из Дербента.

Соответствующее соглашение подписали глава Министерства транспорта Республики Дагестан РФ Ширухан Гаджимурадов и генеральный директор «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» Евгений Ермаков.

«Договор предусматривает перевозку пассажиров по трем направлениям: Махачкала – Хасавюрт, Махачкала – Дербент, Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой», - сообщила пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан.

Также министр переговорил с руководителем компании о возможности увеличения поездов по направлениям из Махачкалы в Хасавюрт и из Дербента к границе с Азербайджаном.