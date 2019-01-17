Армяне выступили против кандидата в президенты США

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выступил с заявлением по поводу решения сенатора-демократа от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд баллотироваться в президенты США в 2020 году.

ANCA, крупнейшая организация, представляющая интересы армян в США, высказалась против Джиллибранд, мотивируя это тем, что она якобы симпатизирует Турции.

«У сенатора Джиллибранд есть плачевный опыт по поддержке инициатив, вызывающих озабоченность у армянской общины Нью-Йорка, - говорится в заявлении. - Она в Сенате ни разу не поддержала какую-либо резолюцию по «геноциду армян» (тут и далее кавычки наши – haqqin.az), не подписала ни одного письма с требованием к президенту осудить это преступление и ни разу не выступила в Сенате 24 апреля. Она также выступала на конференциях, организованных Турецко-американским альянсом, который отрицает «геноцид». Помимо этого, она рассказывала о «прекрасной истории Турции».

Кирстен Джиллибранд объявила о своем решении баллотироваться в президенты США в эфире телеканала CBS. Сенатор высказалась в поддержку создания в США системы всеобщего здравоохранения, а также развития государственных школ и системы повышения квалификации для работников.

Среди других вероятных претендентов на пост президента эксперты называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.