Трамп предложил план по завершению шатдауна

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме представил план по восстановлению работы правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой.

Как отмечается, Трамп уверен, что стена сможет защитить США от нелегальных иммигрантов и наркотиков.

При этом Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.