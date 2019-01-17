США добивают Иран... и больше не доверяют Старой Европе экспертные оценки
Сообщение о министерской конференции по Ближнему Востоку в середине февраля в Варшаве с возмущением встретили в Тегеране. И это, в принципе, было вполне ожидаемо, поскольку «проблеме Ирана» инициатор мероприятия – США собирается отвести особое внимание.
Американский госсекретарь США Майк Помпео наряду с надеждой, что встреча в Польше позволит миру увидеть «огромную коалицию, которая готова помочь в установлении стабильности и мира здесь, на Ближнем Востоке», прямо заявил: «Мы будем работать по многим проблемам, в том числе – обсуждать, как мы можем добиться, чтобы Исламская Республика Иран вела себя как нормальная страна».
В ответ Тегеран немедля заявил протест временному поверенному в делах Польши в ИРИ Войцеху Унолту, потребовав, чтоб Польша не поддерживала этот «враждебный шаг» Соединенных Штатов против Ирана. Польскому дипломату даже пригрозили, что если все же саммит состоится, Иран предпримет к Польше «контрдействия», а министерство культуры Ирана сообщило о приостановке подготовки к «Неделе польского кино», которая должна была пройти в Тегеране в конце января.
Глава МИД Ирана Мухаммед Зариф написал в Twitter , что конференция навлечет позор на польское правительство, и напомнил о том, как в годы Второй мировой войны Иран спасал поляков, разместив у себя десятки тысяч беженцев из Польши, которые оказались в стране, выжив в трудовых лагерях в Советском Союзе.
«Польское правительство не сможет смыть этот позор: в то время как Иран спасал поляков в годы Второй мировой войны, теперь Польша принимает у себя безнадежный антииранский цирк», – написал Зариф вTwitter.
Невзирая на это министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что конференция станет новой платформой для международного диалога и позволит США и ЕС сблизить позиции по Ирану. Конференция на руку Польше, ведь за ультраконсервативную политику Евросоюз постоянно подвергает критике ее нынешнее руководство и оно стремится найти поддержку у США. Добиться же этого можно только неизменным согласием со всем, что делает и говорит Вашингтон.
Вообще-то Польшу в ЕС протолкнул именно Вашингтон, заставив Брюссель ее содержать: Варшава много лет занимает верхнюю строчку столиц — нетто-получателей Евросоюза. Размер дотаций ей даже больше, чем Афинам. Если их урежут, к чему все и идет, Польше резко разонравится Евросоюз.
Трампу же очень понравилось, что Польша без колебаний откликнулась на его вызвавший немалое неудовольствие в большинстве стран Евросоюза призыв увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Варшава выразила и готовность закупать американский сжиженный газ, и сама предложила разместить на своей земле американские военные базы.
По мнению некоторых польских экспертов, Варшава была выбрана местом проведения встречи по Ближнему Востоку именно потому, что США больше не доверяют старой Европе по иранскому вопросу. В беседе с haqqin.az профессор политологии, польский аналитик Станислав Невинский убежденно заявил, что правительство Польши сейчас идет в фарватере США, поэтому с радостью откликается на любые предложения, поступающие из Вашингтона.
«Конечно перед тем согласиться на проведение подобной конференции, польское правительство должно было рассчитать все свои шаги, определить, насколько они совпадают с национальными интересами. Мы еще в 2003 году вмешались в ближневосточный конфликт послав своих солдат в Ирак, что я считаю большой ошибкой», - отметил политолог.
А лидер Международного Евразийского движения России Александр Дугин считает, что форум в Польше, объявленный госсекретарем США Майком Помпео, созывается с целью компенсации поражений американцев на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. В интервью иранскому агентству ИРНА он подчеркнул, что «европейские страны допустили ошибку, ибо, введя санкции против Ирана, дали понять американцам, что готовы идти на поводу у Вашингтона, и потому в будущем мы можем стать свидетелями ряда изменений в международной обстановке».