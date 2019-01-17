Американский госсекретарь США Майк Помпео наряду с надеждой, что встреча в Польше позволит миру увидеть «огромную коалицию, которая готова помочь в установлении стабильности и мира здесь, на Ближнем Востоке», прямо заявил: «Мы будем работать по многим проблемам, в том числе – обсуждать, как мы можем добиться, чтобы Исламская Республика Иран вела себя как нормальная страна».

Сообщение о министерской конференции по Ближнему Востоку в середине февраля в Варшаве с возмущением встретили в Тегеране. И это, в принципе, было вполне ожидаемо, поскольку «проблеме Ирана» инициатор мероприятия – США собирается отвести особое внимание.

В ответ Тегеран немедля заявил протест временному поверенному в делах Польши в ИРИ Войцеху Унолту, потребовав, чтоб Польша не поддерживала этот «враждебный шаг» Соединенных Штатов против Ирана. Польскому дипломату даже пригрозили, что если все же саммит состоится, Иран предпримет к Польше «контрдействия», а министерство культуры Ирана сообщило о приостановке подготовки к «Неделе польского кино», которая должна была пройти в Тегеране в конце января.

Глава МИД Ирана Мухаммед Зариф написал в Twitter , что конференция навлечет позор на польское правительство, и напомнил о том, как в годы Второй мировой войны Иран спасал поляков, разместив у себя десятки тысяч беженцев из Польши, которые оказались в стране, выжив в трудовых лагерях в Советском Союзе.

«Польское правительство не сможет смыть этот позор: в то время как Иран спасал поляков в годы Второй мировой войны, теперь Польша принимает у себя безнадежный антииранский цирк», – написал Зариф вTwitter.

Невзирая на это министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что конференция станет новой платформой для международного диалога и позволит США и ЕС сблизить позиции по Ирану. Конференция на руку Польше, ведь за ультраконсервативную политику Евросоюз постоянно подвергает критике ее нынешнее руководство и оно стремится найти поддержку у США. Добиться же этого можно только неизменным согласием со всем, что делает и говорит Вашингтон.

Вообще-то Польшу в ЕС протолкнул именно Вашингтон, заставив Брюссель ее содержать: Варшава много лет занимает верхнюю строчку столиц — нетто-получателей Евросоюза. Размер дотаций ей даже больше, чем Афинам. Если их урежут, к чему все и идет, Польше резко разонравится Евросоюз.

Трампу же очень понравилось, что Польша без колебаний откликнулась на его вызвавший немалое неудовольствие в большинстве стран Евросоюза призыв увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Варшава выразила и готовность закупать американский сжиженный газ, и сама предложила разместить на своей земле американские военные базы.