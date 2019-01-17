США дали террористам оружие против турецких танков

Американские противники вывода войск США из Сирии передали курдским формированиям из YPG современное оружие, пишет издание Yeni Akit со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что речь идет об огромном количестве современных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и "Тоу". Предполагается, что террористы будут использовать это вооружение против турецких танков, которые в скором времени собираются войти в Манбидж на севере Сирии.

Также сообщается, что в настоящее время турецкие спецподразделения ведут в этом городе поиски этих комплексов. При этом издание отмечает, что по этой причине Турция задерживает свою военную операцию в Манбидже.