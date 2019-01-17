Мясо убрали с улиц, но рыба осталась

Разложенная на газетках прямо на земле или погруженная в мутное содержимое ржавых ведер, порой еще трепыхающаяся рыба – обыденная картина на многих улицах Баку , особенно рядом со станциями метро. Живой, как они утверждают, товар зазывно предлагают живописно неопрятные люди маргинального вида.

Цена такой условно свежей рыбы много ниже магазинной, а потому, несмотря на непрезентабельный вид торговцев и до ужаса антисанитарные условия реализации сей продукции, она пользуется спросом. Постоянные покупатели знают и все практически стационарные точки рыбных торгов. Это выходы из метро «Иншаатчылар», «Элмляр Академиясы», улица Дж.Джаббарлы, где рыба водится с утра до ночи. В последние годы к тому же уличные рыботорговцы освоили дополнительную, бонусную, так сказать, услугу – чистят, потрошат и даже режут рыбу на порционные куски. Покупай и прямо на сковородку – чем не сервис?! И даже грязные ведра, немытые руки, потроха на тротуаре и характерное зловоние не отпугивает желающих отведать лявянги или уху.

Ну а что? Если правоохранители и санитарный надзор эту рыбную ярмарку не прикрывают, значит здешний товар вреда не принесет. Да и ведь рыбка-то даже хвостом еще бьет – только выловленная, значит.

Но ничего это не значит – не может рыба, которая целый день лежит под солнцем, даже зимой в наших краях припекающем основательно, быть доброкачественной. А то, что хвостом хлопает – так вполне возможно, что ее в той же грязноватой водице, в которой продают, держат не первый день и всяческих микробов и бактерий она наглоталась за это время немало. И где ее вообще выловили – не поблизости ли от каких-нибудь труб, сбрасывающих в море сточные отходы? В последнее время их стало, конечно, меньше, но такие еще существуют.

Как ни жаль лишать уличных рыботорговцев заработка, а любителей рыбных блюд дешевого товара, кончать с такими рассадниками антисанитарии и инфекции давно пора. Нашло же Госагентство пищевой безопасности Азербайджана альтернативу для стихийной торговли «свежим» мясом, прикрыв не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям уличные скотобойни. Людям, занимающимся этим бизнесом, предложили работу в современных, отлично оборудованных центрах по убою скота. Возможно, таким же путем следует решить и проблему несанкционированных «рыбных ярмарок».