Мясо убрали с улиц, но рыба осталась
Разложенная на газетках прямо на земле или погруженная в мутное содержимое ржавых ведер, порой еще трепыхающаяся рыба – обыденная картина на многих улицах Баку, особенно рядом со станциями метро. Живой, как они утверждают, товар зазывно предлагают живописно неопрятные люди маргинального вида.
Цена такой условно свежей рыбы много ниже магазинной, а потому, несмотря на непрезентабельный вид торговцев и до ужаса антисанитарные условия реализации сей продукции, она пользуется спросом. Постоянные покупатели знают и все практически стационарные точки рыбных торгов. Это выходы из метро «Иншаатчылар», «Элмляр Академиясы», улица Дж.Джаббарлы, где рыба водится с утра до ночи. В последние годы к тому же уличные рыботорговцы освоили дополнительную, бонусную, так сказать, услугу – чистят, потрошат и даже режут рыбу на порционные куски. Покупай и прямо на сковородку – чем не сервис?! И даже грязные ведра, немытые руки, потроха на тротуаре и характерное зловоние не отпугивает желающих отведать лявянги или уху.
Ну а что? Если правоохранители и санитарный надзор эту рыбную ярмарку не прикрывают, значит здешний товар вреда не принесет. Да и ведь рыбка-то даже хвостом еще бьет – только выловленная, значит.
Но ничего это не значит – не может рыба, которая целый день лежит под солнцем, даже зимой в наших краях припекающем основательно, быть доброкачественной. А то, что хвостом хлопает – так вполне возможно, что ее в той же грязноватой водице, в которой продают, держат не первый день и всяческих микробов и бактерий она наглоталась за это время немало. И где ее вообще выловили – не поблизости ли от каких-нибудь труб, сбрасывающих в море сточные отходы? В последнее время их стало, конечно, меньше, но такие еще существуют.
Как ни жаль лишать уличных рыботорговцев заработка, а любителей рыбных блюд дешевого товара, кончать с такими рассадниками антисанитарии и инфекции давно пора. Нашло же Госагентство пищевой безопасности Азербайджана альтернативу для стихийной торговли «свежим» мясом, прикрыв не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям уличные скотобойни. Людям, занимающимся этим бизнесом, предложили работу в современных, отлично оборудованных центрах по убою скота. Возможно, таким же путем следует решить и проблему несанкционированных «рыбных ярмарок».
Как выяснилось, определенные шаги предпринимаются и в «рыбном» направлении. В Агентстве пищевой безопасности haqqin.az прежде всего подтвердили, что рыба как продукт животного происхождения относится к пищевой группе, представляющий особый риск для здоровья человека. Продавать рыбу разрешено только после ветеринарной проверки, а для продажи живой рыбы предусмотрены специальные условия хранения. В частности, в торговых объектах должны быть отведены соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям и нормам специальные места для чистки такой продукции.
В связи с этим агентство осуществляет контроль и просветительскую работу. «Для прекращения незаконной продажи рыбы мы постоянно проводим рейды, предупреждаем лиц, занимающихся этой деятельностью. Предлагаем в случае обнаружения неофициальных точек торговли сообщать об этом на горячую линию агентства по номеру 1003», - отметили специалисты по продовольствию.