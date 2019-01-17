Что же часами обсуждал Мамедъяров с Мнацаканяном?

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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Париже показала, что международное сообщество пытается реанимировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Однако в повестку не попали вопросы, связанные с реализацией Венских соглашений о внедрении механизмов расследования нарушений режима перемирия, отметили опрошенные «Кавказским узлом» политологи. Издание пишет, что в сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Ранее Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. На этом фоне Азербайджан усилил военную риторику.

В Париже под эгидой Минской группы ОБСЕ прошла встреча глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана. В ходе встречи стороны обсудили основные принципы и параметры для данного этапа переговорного процесса, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, размещенном на сайте организации. Согласно заявлению, министры обсудили широкий круг вопросов по урегулированию карабахского конфликта и договорились о необходимости реализации конкретных мер по подготовке населения к миру. «На встрече обсуждались шаги для организации встречи лидеров Армении и Азербайджана», - говорится в заявлении.

Евросоюз ожидает, что стороны полностью выполнят договоренности, достигнутые в ходе последних встреч, говорится в заявлении, распространенном 19 января офисом комиссара ЕС по внешним связям Федерики Могерини. «ЕС ожидает реализации договоренностей, включая выполнение последнего соглашения министров иностранных дел относительно мер, направленных на подготовку обществ к миру, и рассмотрения шагов по возобновлению переговоров» - говорится в публикации. Идет попытка реанимировать переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта, заявил политический обозреватель «Кавказского узла» Степан Сафарян. Он считает, что на данном этапе стороны обсуждают не пути урегулирования конфликта, а пытаются найти возможность для коммуникации и формирования атмосферы доверия. «Это часть переговорного процесса. Но назвать их предметными сложно, потому что они не касаются непосредственно урегулирования конфликта и вариантов его решения. Пока что пытаются создать предпосылки для переговоров», - предположил Сафарян.

В то же время, политический обозреватель выразил беспокойство, что армянская сторона не включила в повестку переговоров реализацию Венского соглашения. Такая тенденция, по его мнению, наблюдается с женевской встречи, которая состоялась в октябре 2017 года. «Уже тогда стало очевидно, что армянская сторона обходит этот вопрос. В заявлении не было ссылок на реализацию договоренностей. Тем не менее Армения вряд ли отказалась от требований. Возможно, этим самым армянская сторона не желает вредить усилиям по возобновлению переговоров, и вопрос венских соглашений вновь включат в повестку переговоров», - сказал он.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян также считает, что идет попытка наладить диалог, что в дальнейшем, по его мнению, может стать базой для детального обсуждения более конкретных вопросов. «Армянская сторона должна настаивать на том, что прогресс возможен с укрепления доверия и обеспечения спокойствия на границе», - заявил он «Кавказскому узлу». Навасардян полагает, что армянская сторона не поднимает публично вопрос реализации венских соглашений и приберегает «свои козыри» для серьезных случаев.

Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян сомневается, что стороны смогут в ближайшей перспективе найти общий язык. «Азербайджан не готов к взаимным уступкам. Если бы был готов, то для этого не стал бы ждать революции, а начал переговоры и с прежними властями о компромиссах», - заявил он изданию. Политолог не исключил очередного витка эскалации на границе, но при этом исключил начало широкомасштабной войны. «Снижение напряженности связано с пониманием азербайджанского руководства, что на данном этапе нельзя нагнетать обстановку. Но эскалация будет», - сказал он. Он назвал «тактически правильной» позицию армянской стороны не поднимать вопрос реализации венских соглашений. «Это козырь, который всегда можно поставить на стол переговоров», - уверен политолог.