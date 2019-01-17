Власти Турции: «Слова американского дипломата – пропаганда терроризма»

Ранее Макгерк назвал Турцию «ненадежным партнером» по Сирии. По его словам, Анкара поддерживает в Сирии оппозиционные группировки, в которых имеется «экстремистская прослойка». Кроме того, эти группировки слишком малы, чтобы быть альтернативой «Сирийским демократическим силам» (SDF), которые поддерживают США, считает он.

«Ваш анализ неверен, а выпады в адрес Турции – это полный бред и продолжение пропаганды терроризма. Турция спасла жизни сотням тысяч жителей Сирии, в том числе арабам, курдам, ассирийцам. Вы пытаетесь вновь придать силы террористам ПКК в регионе. Однако это у вас не получилось», - написал Калын в Twitter.