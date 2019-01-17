В Афганистане атакован кортеж губернатора: убиты 15 человек
В результате нападения на кортеж Анвара Исхакзая — губернатора афганской провинции Логар — погибли 15 сотрудников службы безопасности. По данным агентства Pajhwok, которое ссылается на местные власти, есть раненые, их число неизвестно.
Ранее сообщалось о восьми жертвах, 10 раненых, шести поврежденных авто.
Сам губернатор Логара не пострадал. ЧП произошло в районе Мохаммад Ага. По предварительной информации, атаку совершил террорист-смертник.
Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещенная в России группировка «Талибан».