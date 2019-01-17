В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью $1 миллион

В центре Ташкента был обнаружен старинный клад, сообщает издание Kun.uz.

Находка была сделана учеными Национального университета Узбекистана при раскопках в подвале одного из старинных зданий в центре города. Во время работы были обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Среди найденных вещей были экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова.

Стоимость клада по предварительным подсчетам превышает $1 миллион. Исследователи обнаружили редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты, предметы старины, картины и иконы.

Отмечается, что здание было построено в 1870 году. Под подвалом было скрыто еще одно помещение, вход в которое был завален.