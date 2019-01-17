Турция накануне новой войны с курдами

Заур Расулзаде 15:55

Операция Вооруженных сил Турции в Сирии может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны, утверждает проправительственная турецкая газета Yeni Safak. Издание отмечает, что по меньшей мере 80 тысяч турецких военнослужащих готовы к проведению очередной операции в Сирии. В предшествующих крупных военных действиях на турецко-сирийской границе – «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» участвовало гораздо меньшее число военнослужащих – от 4 до 8 тысяч человек, теперь же, по некоторым сведениям, будут задействованы до 80 тысяч солдат.

В этот раз предполагается размещение многочисленной армии вдоль 500-километровой приграничной линии и дальнейшее продвижение вглубь сирийской территории на 10 километров. Как считают в Анкаре, это исключит возможность для противника создать себе коридор для отступления к южным границам. Планируется очистить от боевиков около 30 тысяч кв. км. В Вашингтоне, однако, планы Анкары вызывают недовольство. Американский президент Трамп уже предупреждал, что США нанесут экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Он считает, что курдскую проблему можно решить мирным путем. «Необходимо создание двадцатимильной зоны безопасности. В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой», - написал он в Twitter. Но сирийские курды категорически отвергают предложение президента Турции Эрдогана о создании буферной зоны на севере Сирии, о чем на днях сообщило Франс Пресс со ссылкой на представителя курдов Алдара Халила. «Разделительная линия между Турцией и северной Сирией возможна при участии миротворцев ООН. Любой другой вариант недопустим», - заявил Халил, подчеркнув, что Турция не является «нейтральной» стороной и «не может быть гарантом безопасности». МИД САР также расценил предложение Эрдогана о создании зоны безопасности на севере станы как «агрессивную угрозу и посягательство на территориальное единство Сирии».

Но турецкий президент настаивает на буферной зоне, считая, что Анкара таким образом будет обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона возьмет на себя защиту воздушного пространства. Согласится ли на такой расклад Вашингтон – большой вопрос. Во всяком случае советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сирийские курды окажутся в очень сложной ситуации после вывода американских войск, а потому Вашингтон ждет от Анкары гарантий ненападения на курдов. Турцию же беспокоит собственная безопасность, которой, как считает Анкара, серьезно угрожают военизированные формирования сирийских курдов (YPG), поддерживающие, к тому же, сепаратистов на территории самой Турции. В то же время курдский кризис является для США не только инструментом сдерживания своего союзника по НАТО - Турции, но и козырем в геополитической борьбе с Ираном. Таким образом, экономическая привлекательность региона, нежелание сторон уступать в сфере распределения зон влияния, а также геостратегическое положение территорий, населенных курдами, в долгосрочной перспективе делают курдский фактор одним из доминирующих в формировании стратегии геополитической борьбы на Ближнем Востоке как мировых, так и региональных держав. «Стороны конфликта не смогут найти решение кризиса в ближайшей перспективе, поскольку существует широкий спектр проблем, требующих взаимного решения: от столкновения интересов международных акторов до внутриполитических разногласий по данному вопросу в странах-участницах конфликта, - утверждает турецкий политолог Синан Эрсин. – Между тем Сирия очень важный игрок на мусульманском Востоке, чтобы попасть в сферу влияния только одной страны - США, Китая или России».

Тем не менее, согласно прогнозам другого турецкого аналитика – Хашима Сойлемеза, начало решения сирийского кризиса мировая общественность будет наблюдать уже в ближайшее время. «Турция как крупная страна региона не может спокойно наблюдать за происходящим и, естественно, никогда не согласится, чтобы на ее границе орудовали курдские террористы», - сказал он. Москва, в отличие от Вашингтона, не выступает против готовящихся масштабных военных действий Турции против курдов, что в интервью haqqin.az подтвердил российский политолог Дмитрий Воронков. Операция на севере Сирии, подчеркивает он, вопрос национальной безопасности Турции, и заявление президента Эрдогана о начале военной операции против курдов не стало неожиданностью, поскольку он изначально говорил лишь об отсрочке наступательной операции, а не ее отмене. «Что же касается американского лидера, то, вероятнее всего, Трамп попросту недооценил приверженность турецкого лидера своему слову и полагался на то, что пыл Эрдогана угаснет. Но эти ожидания американского президента на сегодняшний день не оправдываются», - считает Д.Воронков. Как следствие Трамп был вынужден отреагировать зеркально жестко, почему и пригрозил экономической разрухой Турции. Угроза, по словам аналитика, достаточно смелая и амбициозная, однако это больше эмоционально-ситуативный ультиматум, то есть достаточно опрометчивое заявление.