Карбамид или мочевина – это азотное минеральное удобрение. Оно представляет собой бесцветные кристаллы, не имеющие запаха. Получают карбамид синтезом из аммиака и углекислого газа. Используется мочевина не только в качестве удобрения, но и как средство для защиты растений от вредителей.

Депутат Верховного совета Аджарии от правящей партии «Грузинская мечта» Ладо Мгалоблишвили в прямом эфире съел химическое соединение карбамид, чтобы доказать его безвредность, сообщает Грузия-Онлайн.

Для перевозки карбамида в Батумском порту планируют построить терминал минеральных удобрений. Некоторые жители города категорически против реализации этого проекта и оценивают его, как «химическую атаку на Батуми». Они уже провели несколько пикетов с требованием запрета строительства терминала.

Мгалоблишвили ответил протестующим в эфире Аджарского телевидения. В студии телеканала вместе с ведущим находился Александр Тевзадзе, который является одним из организаторов акций.

Во время включения депутат достал пластмассовый стаканчик с мочевиной и съел несколько гранул вещества. При этом Мгалоблишвили заявил, что протесты «проплачены» и назвал их «частью российской пропаганды».

«У меня здесь с собой сосательные конфетки, которые называют убийцами. Александр Тевзадзе может забрать их и проверить в лаборатории действительно ли это карбамид… Как будто эти леденцы убивают людей. Вот, прямо на ваших глазах…», - говорил Мгалоблишвили, поедая гранулы.

Уже после того, как вещество было проглочено, депутат ВС Аджарии продолжил свой комментарий. Он обвинил протестующих во лжи из-за того, что они утверждают, что помимо карбамида, новый терминал будет использоваться и для транспортировки других химических веществ.

«Это косвенная российская пропаганда, проплаченная компания… Вот, это то самое вещество, для которого в Батуми необходимо построить терминал, которое нужно перевозить и которое я съел в прямом эфире. Речь идет только о его перевозке и ни о чем другом», - заявил Мгалоблишвили.