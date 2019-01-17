В Чечне без света остались более 100 тысяч человек

Более 122 тыс. жителей Урус-Мартановского района Чечни остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи. Об этом сегодня сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, передает ТАСС.

"20 января в 13:49 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "ГРП-110 - Горец"... Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района (около 122,5 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас идут аварийно-восстановительные работы.