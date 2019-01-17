Пора отказываться от куриного мяса! Бройлеров в Азербайджане кормят ГМО

Как пишут турецкие СМИ, по мнению Беюкозера, в настоящее время большинство вакцин для прививок и медикаментов, в том числе и для животных, находится в руках мировой лекарственной мафии, которая не гнушается использовать генно-модифицированные материалы. Странам, вынужденным закупать семена и корма за рубежом, под угрозой голода и вымирания сельскохозяйственных животных и птиц приходится, тем не менее, приобретать ГМО-продукты.

Турецкий специалист по контролю за продовольственными продуктами утверждает, что несколько лет назад известная азербайджанская бройлерная компания давала курам ГМО-корма. Выяснилось это после того, как эта компания обратилась в GIMDES за сертификатом «халал» на свою продукцию. Согласно процедуре получения такого сертификата, представители ассоциации приезжали в Азербайджан, чтобы исследовать курятину на соответствие «халал». Группа специалистов проверила весь цикл производства курятины – от ферм, где выращивают птиц, кормов, которыми питается птица, до места ее забоя.

«Азербайджан – одна из немногих стран, куда запрещен ввоз ГМО-продуктов. Мы привезли в Стамбул несколько образцов кормов с ферм компании для лабораторных анализов и ГМО-тестирования. Только приступили к исследованиям, как позвонил некто из Турции и в грубой форме стал выспрашивать, что мы собираемся делать с образцами. Получив ответ, он заявил, что в Азербайджане нам предоставили «не те корма» и он пришлет «правильные образцы». Когда мы поинтересовались, на каком основании он вмешивается в нашу работу и что значит «правильные образцы», собеседник сообщил, что является представителем известной турецкой компании, и с угрозами потребовал сделать так, как велел он», - рассказал глава GIMDES.

Разумеется, слушать его не стали и провели анализы в соответствии с принятыми в организации правилами. Результаты оказались неутешительными. Как утверждает председатель GIMDES, было установлено, что кукуруза, которой кормят кур на бройлерной фабрике в Азербайджане, содержит ГМО.

В Азербайджане запрещено импортировать продукцию, содержащую ГМО. Значит, эта компания ввезла в страну генно-модифицированную кукурузу контрабандой», - делает вывод Беюкозер.

GIMDES функционирует в Турции с 2005 года. До сих пор к ней за сертификатом обратились лишь несколько бройлерных компаний Азербайджана. Одной из первых была Səba (Dəvəçi broyler). Однако в данной компании заявили, что фирма уже много лет обладает таким сертификатом и с подобными проблемами никогда не сталкивалась.

«Səba кормит птиц кукурузой собственного производства. От зарубежной кукурузы отказались еще в 2008 году, когда разразилась эпидемия птичьего гриппа. С 2011 года начали сеять этот злак и только им кормят птицу. На проверку в GIMDES также отправляем собственный корм», - заверили в компании.