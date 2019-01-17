Репортерская группа haqqin.az 17:06

17 января президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Закон о промышленных и бытовых отходах», принятые Милли Меджлисом в конце минувшего года. Обновленный закон призван положить в Азербайджане конец мафии черных металлургов, изготавливающих из металлолома низкосортную, не отвечающую никаким технологическим стандартам арматуру.

Отметим, что изменения в «Закон о промышленных и бытовых отходах» были представлены в Милли Меджлис после серии расследований репортерской группы haqqin.az о деятельности в Баку и его пригородах кустарных цехов черной металлургии, где не соблюдаются элементарные правила охраны труда, где в полуразрушенных заводских помещениях советских времен переплавляют металлолом, отравляя атмосферу ядовитыми выбросами. Согласно пункту 12 данного закона, управление отходами цветных и черных металлов со стороны физических и юридических лиц должно осуществляться в соответствии с правилами, зафиксированными в азербайджанском законодательстве. В дополнении к этому пункту указывается, что прием отходов цветных и черных металлов, а также их переплавку могут осуществлять лишь субъекты предпринимательства, прошедшие регистрацию в государственном реестре как потенциально опасные объекты. Прием и переплавка отходов цветных и черных металлов неизвестного происхождения или добытых незаконным путем, а также неосуществление проверки на радиационную и взрывную опасность влекут за собой предусмотренную законом ответственность. Ответственность влечет за собой также прием и переплавка отходов цветных и черных металлов со стороны субъектов предпринимательства, не прошедших регистрацию в государственном реестре. Отсутствие регистрации потенциально опасных объектов грозит физическим, юридическим и должностным лицам штрафами. Другими словами, кустарные цеха, ставшие объектом расследований нашей репортерской группы, больше не будут иметь права принимать металлолом, поскольку ни один из них не прошел регистрацию в государственном реестре. Как правило, все эти мелкие производства работают нелегально или скрываются под вывеской какого-нибудь ООО. Подписанный главой государства указ, в котором Кабинету министров для его выполнения поручено в трехмесячный срок разработать соответствующие нормативно-правовые документы, стал юридическим основанием для прекращения деятельности кустарных цехов черной металлургии. До утвержденных президентом страны изменений в "Закон о промышленных и бытовых отходах" на громкие расследования опасной, приносящей огромный вред окружающей среде деятельности кустарных цехов реагировало лишь Министерство экологии и природных ресурсов. Сотрудники министерства после каждой публикации брали пробы воздуха на этих объектах и штрафовали их владельцев за загрязнение атмосферы. Однако, как стало известно, эти штрафы носили чисто формальный характер: владельцы цехов договаривались с сотрудниками Минэкологии и спокойно продолжали свою деятельность. Другие государственные структуры предпочитали вообще не вмешиваться, отговариваясь тем, что проверки объектов предпринимательства в Азербайджане приостановлены.

Чтобы выяснить, осведомлены ли владельцы кустарных цехов черной металлургии о новых требованиях законодательства и подписанном президентом указе и какие меры в связи с этим они предпринимают, репортерская группа haqqin.az снова посетила несколько таких объектов. В расположенном в Бинагади по улице Сулеймана Сани Ахундова, напротив дома торжеств Amor кустарном цеху, который посетили репортеры haqqin.az, на первый взгляд, царило затишье. Однако, как удалось установить, цех продолжает свою работу. Единственное, что предприняли его хозяева, это усилили охрану объекта, увеличив число сторожей и оборудовав ворота кодовым замком, чтобы на территорию не могли попасть «посторонние». Тем не менее, через щель между воротами и стеной было видно, что в цеху вовсю готовят к переплавке металлолом. Сам же процесс переплавки, как рассказали живущие рядом люди, происходит по ночам. После нескольких попыток журналистов достучаться, ворота все же приоткрылись, и вышел охранник. Решив, что посетители ищут владельца такого же кустарного, покрасочного цеха, который работает на той же территории, он пропустил репортеров. Разобравшись, однако, сторож замахал руками и, не скупясь на ругательства, потребовал покинуть объект. «Хозяина здесь нет. Будет нужно – сам вам позвонит. А сейчас убирайтесь отсюда», - заявил назвавшийся Анаром страж ворот. Но все уже и так было ясно – штрафы Минэкологии никак не повлияли на бесперебойную деятельность этого цеха. Судя по всему, новые установки закона и указ президента здесь тоже собираются игнорировать.

Напомним, что после расследования haqqin.az Минэкологии оштрафовало владельца этого цеха Азера Асланова на 3,5 тысячи манатов и вручило ему обязательное для выполнения требование об установке очистительного оборудования. Однако цех работает, а на очистные приспособления нет и намека. «Днем сюда завозят и нарезают металлолом, а ночью – плавят металл», - утверждает продавец из соседнего магазина. А вот в расположенном неподалеку – по улице Джафара Хандана – кустарном металлоплавильном цеху работа полностью прекращена. Это то самое производство, что было организовано на развалинах советского промышленного объекта по соседству с лачугами вынужденных переселенцев. «Цех давно бездействует. Я сам там работал, теперь пришлось найти для себя другое место. А вы из Министерства налогов?», - интересуется парень, живущий неподалеку.