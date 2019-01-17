Беспорядки спровоцировала группа анархистов во время митинга на площади Синтагма против Преспанского соглашения со Скопье. Анархисты в капюшонах и в противогазах пытались по лестнице возле памятника Неизвестному солдату пройти к парламенту. Они забросали камнями и краской полицейских, те ответили слезоточивым газом.

Десять полицейских ранены во время беспорядков возле здания греческого парламента в центре Афин, сообщает издание "Нафтемпорики".

Столкновения произошли возле входа в парламент и на проспекте Василиссис Софиас.

Корреспондент издания передает, что облако слезоточивого газа накрыло Синтагму. Организаторы в мегафон объявили, что у двухлетнего ребёнка проблемы с дыханием и его перевозят в больницу.

Между тем ряд политиков уже заявили, что полиция применяет слезоточивый газ в неограниченных количествах, чтобы разогнать митинг.

Гостиница "Мегалит Вретания" ("Великобритания") на Синтагме открыла двери для детей, которые пострадали от слезоточивого газа. Двух детей занёс на руках бывший премьер-министр Антонис Самарас, сообщает издание "Прото тема".

Самарас заявил, что миллионы греков выступают и будут выступать против Преспанского соглашения. "Какие бы провокации ни выдумывали, сколько бы слезоточивого газа ни применяли, люди стоят за Македонию", - сказал экс-премьер.