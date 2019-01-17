В Тбилиси избили работников гей-бара

21-летнего парня задержали полицейские по обвинению в нападении на сотрудников тбилисского бара Success, передает Новости-Грузия.

Success Bar – это заведение категории LGBT-friendly, которое позиционирует себя как квир-пространство, то есть пространство для сексуальных и гендерных меньшинств. Во многих туристических приложениях, например, в соцсети Foursquare, оно обозначено, как гей-бар.

В МВД Грузии отмечают, что нападение на сотрудников бара было совершено «по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации».

«Следствие установило, что 19 декабря 2018 года в тбилисском баре Success находящийся под воздействием алкоголя Г.Дж. по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации нанес физическое оскорбления сотрудникам указанного бара: 26-летнему Д.Дж. и 23-летнему Х.С..», - говорится в сообщении МВД.

Следствие по факту продолжается по статье «насилие в отношении двух или более лиц по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации».