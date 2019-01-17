Российский авиаудар по Идлибу: есть убитые и раненые

В результате удара ВКС России по населенным пунктам и объектам отрядов оппозиции на юго-западе сирийской провинции Идлиб погибли два мирных жителя, девять ранены, передает Anadolu.

Источники в Идлибе сообщили агентству, что были нанесены не менее трех авиаударов по селениям Хан Ас-Субул и Биксерейе в районе Джисир Аш-Шугур на юго-западе зоны деэскалации.

«Авиаудары нанесены в ночное время, а все погибшие - мирные жители», - отметил глава сил гражданской обороны (Белые береты) в провинции Лазкие Ахмет Хадж Асад.