Трамп и Ким Чен Ын встретятся во Вьетнаме

В администрации Белого дома запланировали провести вторую встречу американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Вьетнаме, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами.

Ранее, в пятницу, 18 января, Белый дом объявил, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном в конце февраля. Об этом договорился сам президент с ведущим переговорщиком КНДР Ким Ен Чолем. Помимо встречи с Трампом Ким Ен Чоль также встретился с государственным секретарем Майком Помпео.

Первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в Сингапуре в июне прошлого года. После встречи лидеры обменивались письмами. А американский госсекретарь многократно летал в Пхеньян.